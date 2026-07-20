L'allenatore della squadra ha commentato l'infortunio di Gori, avvenuto durante il primo giorno di ritiro, affermando che il ruolo è coperto da tre giocatori e che saranno fatte valutazioni sui tempi di recupero. Ha espresso soddisfazione per le strutture in Valle Camonica e ha dichiarato di essere fiducioso sul proseguimento della stagione.

Infastidito per l’infortunio a Gori nel primo giorno di ritiro («Il ruolo è coperto con tre interpreti, faremo valutazioni quando avremo i tempi di recupero»), ma molto soddisfatto delle strutture in Valle Camonica e fiducioso su quel che sarà. Eugenio Corini ha ancora nella valigia - dopo due settimane di «stacco» in Sicilia, sua terra d’adozione - la delusione per la finale persa a Ascoli, ma sa di ripartire da una squadra già forte e forgiata da lui stesso. E ora ha una società ancora più solida al fianco, con Pederzoli vicino a Ferretti per fare mercato. Non ci sono giri di parole nelle sue prime dichiarazioni, che segnano già un capitolo nuovo: «L’obiettivo è chiaro per tutti ed è vincere il campionato. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - L'Union Brescia riparte dopo la delusione Ascoli, Corini: «Abbiamo le qualità per vincere il campionato. La società è reattiva, il mercato ci migliorerà»

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PLAYOFF SERIE C 25/26 | Ascoli - Union Brescia: le parole di Mister Corini prima del match

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