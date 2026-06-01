La partita di andata tra Union Brescia e Ascoli si svolge al Rigamonti, segnando l'inizio della finale playoff di Serie C. La sfida determina quale delle due squadre avrà maggiori possibilità di accedere alla fase successiva per la promozione in Serie B. La partita rappresenta l'ultimo step prima della decisione finale sulla qualificazione.

Ultimo atto dei play off di Serie C: al Rigamonti la partita di andata tra le squadre di Corini e Tomei, il 7 giugno il ritorno al Del Duca Dopo le promozioni alla fine della regular season di Vicenza, Arezzo e Benevento, c'è ancora un posto nella prossima Serie B: se lo giocheranno Corini e Tomei già nella sfida di andata della finale playoff Serie C al Rigamonti. Il ritorno è previsto domenica 7 giugno al Del Duca. Scopriamo pronostico e quote di Union Brescia-Ascoli in programma martedì 2 giugno alle ore 21.15. Siamo giunti, dunque, all'ultimo atto di questa lunghissima Serie C che ha portato le squadre di Corini e Tomei alla finalissima dei playoff dopo un percorso molto complicato ma anche appassionante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Union Brescia-Ascoli, c'è la finale di andata per un posto in serie B: il pronostico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UNION BRESCIA TRAINING | L'allenamento in vista della finale d'andata contro l'Ascoli

Notizie e thread social correlati

Union Brescia-Salernitana, in palio la finale playoff per andare in serie B: il pronosticoLa partita di ritorno tra Brescia e Salernitana si gioca al Rigamonti, dopo che all’andata si è conclusa con un pareggio 1-1, segnato da un gol di...

Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani. Serie B: la finale playoff è Monza-CatanzaroNel calcio di serie C, le squadre di Basilicata e Puglia hanno concluso i loro percorsi nei playoff con alcune eliminazioni.

Temi più discussi: Serie C, Brescia-Ascoli: dove vederla e orario della finale playoff; Brescia-Ascoli, dalle 11 di domenica vendita libera dei biglietti; Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei playoff. Eliminate Salernitana e Catania; Chi viene promosso e va in B se dopo Brescia-Ascoli ed Ascoli-Brescia tra andata e ritorno c'è parità: cosa succede? Il regolamento della finale dei Playoff di Serie C.

#UnionBresciaAscoli, scattata stamane la vendita libera per la finale d'andata dei playoff di Serie C in programma Martedì 2 Giugno alle ore 21:15 allo stadio Rigamonti. Sold out in meno di mezzora i biglietti per la Curva Nord picenotime.it/it/pagine/59F8… # x.com

L'Union Brescia passa in finale per 2-0. L'Ascoli resiste. Sarà Union Brescia-Ascoli reddit

Dove vedere Union Brescia-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Finale Playoff Serie C Union Brescia-Ascoli, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Brescia-Ascoli, Finale d'andata dei Playoff di Serie C: le formazioni e come seguire il match. msn.com