Brescia, 1 giugno 2026 – Martedì 2 giugno (con fischio d’inizio alle 21.15) un “Rigamonti” pieno come nelle occasioni più importanti accenderà i riflettori sull’andata dell a finale dei play off di serie C tra Union Brescia e Ascoli. Il doppio confronto si completerà con il ritorno in programma domenica 7 nelle Marche, che sancirà la squadra che salirà in Serie B. La carica del tecnico. L’allenatore biancazzurro, Eugenio Corini, ha le idee chiare nell’analisi della sfida sui 180’: “Ritengo un vantaggio giocare in casa la partita di andata per il clima di entusiasmo e di condivisione che si è creato nell’ambiente. Dobbiamo sfruttarlo. Per noi è un forte motivo di spinta, che dobbiamo tradurre in una grande prestazione”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brescia, è il momento decisivo: con l’Ascoli ci si gioca la Serie B. Corini: “Serve compattezza”

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