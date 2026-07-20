Lionel Messi ha concluso la sua terza finale mondiale con lacrime sul volto, segnando un finale amaro dopo una lunga carriera. Nonostante la sconfitta, la sua presenza in tre finali e le prestazioni complessive sono state riconosciute come leggendarie. L’attuale risultato non cancella le vittorie passate né il ruolo di leader nel calcio internazionale. La partita si è conclusa con il suo pianto, ma senza che questo influisca sulla sua reputazione.

Le lacrime che scorrevano sul volto di Lionel Messi Cuccittini non erano certo quelle che i tanti tifosi della Pulga Atomica si aspettavano di vedere al triplice fischio della terza finale mondiale della sua carriera. Al contrario di quanto successo nel corso di questo rocambolesco torneo, l’ultimo della sua vita da calciatore professionista, non erano lacrime di gioia dopo l’ennesima rimonta strappalacrime. Erano lacrime dovute alla consapevolezza di aver perso l’ultima occasione di rendere la sua esperienza con la camiseta albiceleste ancora più leggendaria. Leo Messi ha detto addio alla Selecciòn nel modo peggiore, con una finale persa male, mai in partita, contro una nazionale nettamente superiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ultima di Messi: un brutto finale che non può rovinare una carriera leggendaria

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