Lionel Messi potrebbe concludere la sua carriera internazionale dopo la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. La partita si svolgerà tra poche settimane e rappresenta, secondo alcune fonti, l’ultimo impegno ufficiale del calciatore con la nazionale. Durante la sua carriera, Messi ha accumulato un patrimonio stimato in centinaia di milioni di euro grazie a premi, sponsorizzazioni e ingaggi.

La finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della straordinaria carriera internazionale di Lionel Messi. Nessun annuncio ufficiale è arrivato dal fuoriclasse argentino, ma le sue parole dopo la semifinale vinta contro l’Inghilterra lasciano intendere che il momento dell’addio si stia avvicinando. Messi verso il ritiro?. A 39 anni, Messi ha trascinato ancora una volta l’Albiceleste con due assist nella vittoria per 2-1 sugli inglesi, conquistando la terza finale mondiale della sua carriera. Subito dopo il match, però, ha ammesso tutta la fatica accumulata. Sono davvero molto stanco, come lo sono anche i miei compagni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Messi, l’ultima partita? Ritiro nell’aria dopo la finale Mondiale: quanto ha guadagnato in carriera

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Le LACRIME di CR7 dopo la FINE del MONDIALE

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