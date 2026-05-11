Andrea Stramaccioni, ex allenatore di calcio e attualmente opinionista per la piattaforma streaming, ha commentato la situazione del Milan. Ha affermato che la squadra rossonera potrebbe compromettere una stagione iniziata bene con un finale negativo. Le sue parole sono state pronunciate durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della sua opinione.

Momento sportivamente drammatico per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter, quell'1-0 firmato da Pervis Estupiñán lo scorso 8 marzo, è andato in crisi. Una rottura prolungata da cui la squadra rossonera non si è praticamente più ripresa. Da allora, soltanto una vittoria (1-0 al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona), un pareggio (0-0 a 'San Siro' contro la Juventus) e ben cinque sconfitte (contro Lazio e Napoli, 0-1, poi contro Udinese - 0-3 - Sassuolo - 0-2 - e Atalanta, ieri sera, per 2-3, sempre in casa). Un ruolino di quattro punti in sette partite che ha quasi azzerato le chance del Diavolo di qualificarsi in Champions League nella prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stramaccioni: “Il Milan rischia di rovinare una stagione positiva con un finale così”

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