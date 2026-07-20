Un'attrice di 29 anni ha annunciato di essere incinta del primo figlio con il compagno, un portiere di 32 anni. La coppia aveva già espresso felicità prima dell'annuncio. L'attrice ha condiviso che la gravidanza rappresenta un passo importante nella loro vita. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulla data o sulle modalità della gravidanza.

«Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato». Con queste parole l'attrice romana 29enne ha fatto sapere che lei e il compagno Ivan Provedel, portiere dell'Inter 32enne, stanno per diventare genitori. Una notizia che segna un nuovo capitolo nella vita della coppia, da sempre molto riservata, e che ha emozionato soprattutto chi è cresciuto insieme alla serie Netflix Skam Italia, progetto che ha trasformato Ludovica Martino in uno dei volti più amati della sua generazione. Della relazione tra Ludovica Martino e Ivan Provedel si era iniziato a parlare nella primavera del 2024, ma la coppia aveva scelto di viverla il più possibile lontano dai riflettori, ufficializzandola solo alla cena di Natale della Lazio, allora squadra del portiere, quando i due si erano presentati mano nella mano all'evento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Ludovica Martino: «Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato». L'attrice di Skam Italia è incinta del primo figlio con Ivan Provedel

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EVA DI SKAM ITALIA È IN DOLCE ATTESA: ARRIVA L'ANNUNCIO DA PARTE DELL'ATTRICE!

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