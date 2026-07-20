Nel suo ultimo libro scrive che «non viaggiamo mai davvero verso un luogo, ma verso l’immagine che ci siamo costruiti di quel luogo». Quando ha iniziato a rendersi conto che il viaggio nasce prima nell’immaginazione che nella geografia? «È davvero una sensazione radicata fin dall'infanzia: quel momento in cui si segue con il dito una mappa e ci si sente attratti da certi nomi, da certi paesaggi. Il viaggio inizia lì, molto prima della geografia, in quella che definirei una geografia immaginaria. E forse è proprio questo che ha permesso agli esseri umani, nel corso del tempo, di ampliare i propri orizzonti e rendere il mondo più complesso di quanto appaia a prima vista». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lucie Azema e il bisogno di altrove: «Il viaggio nasce nell'immaginazione. Le utopie sono importanti: senza, restringiamo il campo del possibile»

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