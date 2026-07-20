Lucie Azema e il bisogno di altrove | Il viaggio nasce nell' immaginazione Le utopie sono importanti | senza restringiamo il campo del possibile
Lucie Azema afferma che il viaggio non riguarda il raggiungimento di un luogo reale, ma l’immagine mentale che ci si crea di esso. Nell’ultimo libro, sottolinea come le utopie siano fondamentali per ampliare le possibilità, poiché il vero spostamento avviene nell’immaginazione. La scrittrice evidenzia che spesso non si parte mai realmente, ma si viaggia verso una rappresentazione mentale di un luogo desiderato.
Nel suo ultimo libro scrive che «non viaggiamo mai davvero verso un luogo, ma verso l’immagine che ci siamo costruiti di quel luogo». Quando ha iniziato a rendersi conto che il viaggio nasce prima nell’immaginazione che nella geografia? «È davvero una sensazione radicata fin dall'infanzia: quel momento in cui si segue con il dito una mappa e ci si sente attratti da certi nomi, da certi paesaggi. Il viaggio inizia lì, molto prima della geografia, in quella che definirei una geografia immaginaria. E forse è proprio questo che ha permesso agli esseri umani, nel corso del tempo, di ampliare i propri orizzonti e rendere il mondo più complesso di quanto appaia a prima vista». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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