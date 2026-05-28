È stato inaugurato un nuovo percorso escursionistico che collega Villa Severi a Poti, senza la necessità di un accompagnatore esperto. Il sentiero, segnalato e accessibile tutto l’anno, si sviluppa lungo un tragitto che attraversa boschi e territori rurali, offrendo un collegamento diretto tra i due punti. La realizzazione di questo tracciato si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle aree naturali e di promozione del turismo outdoor.

Dopo anni di camminate, eventi e navigatori impazziti nei boschi, arriva un percorso segnalato tutto l’anno che collega Arezzo all’Alpe di Poti. L’obiettivo? Far arrivare i camminatori in cima senza dover interrogare ogni fungaiolo incontrato lungo il tragitto. AREZZO – C’è chi a Poti ci sale in mountain bike, chi correndo, chi con il cane e chi, più semplicemente, perché a un certo punto ha sbagliato strada ed è finito lassù per caso. Da oggi però raggiungere l’Alpe di Poti sarà un po’ più semplice. Nasce infatti “Poti a Piedi”, il nuovo percorso permanente che collega Villa Severi alla montagna più amata dagli aretini attraverso sentieri, boschi e scorci che molti conoscono soltanto di nome e altri fingono di conoscere quando parlano di trekking. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Da Villa Severi a Poti senza bisogno del cugino che conosce la strada: nasce il sentiero permanente

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