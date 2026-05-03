Le pericolose utopie del campo largo e l’attesa a destra

Le manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio hanno attirato l’attenzione sull’attuale rapporto tra la sinistra e le istituzioni italiane, così come sulla percezione di incompatibilità con il governo e con gli interessi europei. Durante questi eventi si sono verificati momenti di mobilitazione e proteste che hanno messo in luce le differenze tra le varie forze politiche e le loro posizioni. Questi eventi sono stati interpretati come un segnale delle tensioni in corso nel panorama politico nazionale.

Le manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio sono state un ottimo test per vedere quanto la sinistra sia oggi incompatibile con il governo dell’Italia e gli interessi dell’Europa. Abbiamo visto in piazza l’utopia, l’estremismo, l’antisemitismo, il richiamo di Russia e Cina, la negazione dell’Atlantismo, linee di frattura importanti tra i gruppi. È quello che serve al Paese? No, ma in questo momento la narrazione è quella dell’arriviamo noi e cambiamo tutto. La finestra strategica è stretta: il governo Meloni ha conquistato stabilità interna, ma si muove in un contesto esterno che ha già cambiato rotta e dunque Palazzo Chigi a sua volta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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