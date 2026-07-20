Il corpo di un uomo di 53 anni è stato ritrovato carbonizzato in un terreno agricolo periferico di Eboli. La polizia ha avviato indagini e domani sarà eseguita l’autopsia per stabilire causa e orario del decesso. Nessuna pista è esclusa, e le forze dell’ordine stanno esaminando tutte le ipotesi. La zona è isolata e il corpo si trovava in stato di combustione completa.

Il giornalista sportivo salernitano, 53 anni, è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo in una zona periferica e isolata di Eboli. La Procura di Salerno vuole chiarire orario e cause della morte: nessuna pista è esclusa. L’accertamento è stato disposto dalla Procura di Salerno nell’ambito delle indagini coordinate dall’ufficio guidato dal procuratore Raffaele Cantone. Dopo il primo esame del medico legale, l’autopsia dovrà chiarire l’orario e le cause del decesso. Gli inquirenti ipotizzano l’omicidio, ma al momento non viene esclusa alcuna pista. Il corpo del 53enne è stato ritrovato in una strada interpoderale, tra sterpaglie bruciate, durante le operazioni di spegnimento di un incendio da parte dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Luca Esposito trovato morto a Eboli, domani l’autopsia: indagini in corso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EBOLI, GIORNALISTA LUCA ESPOSITO TROVATO MORTO E CARBONIZZATO IN UN CAMPO: SI INDAGA PER OMICIDIO

Notizie e thread social correlati

Ucciso a Eboli, domani l'autopsia sul corpo del giornalista Luca EspositoL'autopsia sul corpo del giornalista è prevista per domani nell'obitorio di Eboli.

Leggi anche: Luca Esposito trovato morto a Eboli: il giornalista sportivo sarebbe stato ucciso e dato alle fiamme

Temi più discussi: Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Luigi Luca Esposito, chi è il giornalista sportivo ucciso a Eboli: 53 anni, due lauree e una passione per la Salernitana; Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito; Il giornalista Luca Esposito è stato trovato morto, il corpo era carbonizzato.

Trovato morto carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito l.euronews.com/J20k x.com

Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

Luca Esposito ucciso in un campo e bruciato, spunta l'ipotesi del passeggero a bordo della sua autoLuigi Esposito, 53 anni, giornalista sportivo noto come Luca, è stato trovato morto domenica mattina in contrada Cioffi a Eboli. msn.com

Chi era Luigi Esposito detto Luca, trovato morto a Eboli: voce della Salernitana e dirigente ArpacGiornalista sportivo e dirigente pubblico, Luca Esposito aveva 53 anni. Il corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli ... affaritaliani.it