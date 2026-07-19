Un giornalista sportivo è stato trovato morto a Eboli, con il corpo bruciato. La polizia ha scoperto il cadavere in un'area isolata e sta indagando sull’omicidio. La vittima, originaria di Nocera Inferiore, aveva 45 anni. Sul luogo sono stati trovati segni di violenza e tracce di fuoco. La famiglia e i colleghi hanno espresso cordoglio. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e di identificare eventuali responsabili.

Luca Esposito, choc nel mondo del giornalismo sportivo campano: omicidio a Eboli, la ricostruzione e il cordoglio. Il mondo del giornalismo sportivo italiano è sotto choc per la morte di Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, noto cronista originario di Nocera Inferiore. Il corpo del giornalista, 53 anni, è stato trovato carbonizzato nella mattinata di domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo le prime ricostruzioni, Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Salerno, non avrebbero dubbi sulla natura dell’accaduto: si tratterebbe di un omicidio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Luca Esposito trovato morto a Eboli: il giornalista sportivo sarebbe stato ucciso e dato alle fiamme

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Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

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