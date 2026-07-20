Sul caso di Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato, si sta valutando una nuova pista che coinvolge un soggetto privato. Secondo le indagini, l’assassino potrebbe essere stato in auto con la vittima al momento dell’omicidio. Questa ipotesi si basa su elementi raccolti durante le verifiche, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Sul caso della morte di Luca Esposito, il giornalista ucciso e bruciato, ora si lavora ad una nuova pista che mira al "privato" della vittima: il sospetto è che l'assassino si trovasse in auto con lui. Un'ipotesi investigativa che, al momento, viene considerata tra le più concrete dagli inquirenti, impegnati a ricostruire le ultime ore di vita del 53enne, trovato senza vita nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, dopo che i vigili del fuoco avevano domato un incendio. Stando ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe stato ucciso - probabilmente con colpi d'arma da fuoco - e solo in un secondo momento il corpo sarebbe stato dato alle fiamme nel tentativo di cancellare le tracce del delitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luca Esposito, giornalista ucciso e bruciato: l'ipotesi della pista privata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il giallo del giornalista morto ucciso e bruciato nella sua auto

Notizie e thread social correlati

Giallo a Eboli, ucciso e bruciato il giornalista Luca EspositoIl corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato senza vita in un campo lungo la statale 7bis nel comune di Eboli, nella notte tra il 18 e il 19...

Leggi anche: Giornalista ucciso e bruciato, si lavora su una pista “privata”. L’assassino era in auto con lui?

Temi più discussi: Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme; Luigi Luca Esposito, chi è il giornalista sportivo ucciso a Eboli: 53 anni, due lauree e una passione per la Salernitana; Luca Esposito, chi era il giornalista sportivo ucciso a Eboli. FOTO.

Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, primi dettagli sulla morte: Picchiato e dato alle fiamme, una violenza cieca. Ilmattino.it x.com

Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiamme reddit

Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, primi dettagli sulla morte: Picchiato e dato alle fiamme, una violenza ciecaIniziano a emergere i primi dettagli sulla fine del giornalista 53enne Luigi Luca Esposito al termine di alcuni accertamenti medico legali preliminari svolti in mattinata ... ilmattino.it

Eboli, ucciso il giornalista sportivo Luca Esposito: il corpo dato alle fiammeIl corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nel Salernitano. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola ... rainews.it