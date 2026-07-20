Luca Esposito e il lavoro millantato per l’Arpac | è il movente dell’omicidio?

Luca Esposito, ucciso a Eboli, affermava di lavorare per l’Arpac, l’agenzia regionale per l’ambiente della Campania, anche se si occupava di calcio nel tempo libero. La sua morte è oggetto di indagini e si valuta se il motivo dell’omicidio sia legato a un lavoro millantato per l’ente. Nessuna informazione ufficiale ha confermato la sua reale posizione lavorativa.

Luigi detto Luca Esposito, ucciso a Eboli, raccontava ai colleghi di seguire il calcio per passione. Ma diceva di essere dipendente dell’Arpac, l’agenzia regionale per l’ambiente della Campania. Ieri l’ente ha smentito. E su questa professione mai esercitata si concentrano le indagini della procura di Salerno diretta da Raffaele Cantone. Esposito «non risulta titolare di un rapporto di lavoro con Arpac, né come dipendente né come dirigente, né risulta alcuna relazione di natura professionale», scrive l’Arpac. Luca Esposito e il lavoro millantato per l’Arpac. L’amica Maria Esposito dice oggi a Repubblica: «Siamo addolorati e sgomenti per questo omicidio, ma adesso anche increduli e perplessi per il comunicato dell’ Arpac. 🔗 Leggi su Open.online

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