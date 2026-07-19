La passione per il calcio la Salernitana e il lavoro all’Arpac e come giornalista | chi era Luigi Luca Esposito

Luigi “Luca” Esposito, nato il 4 luglio 1973, è stato ucciso a Eboli, in provincia di Salerno. Era noto come giornalista specializzato in informazione sportiva locale, con una forte passione per il calcio e la Salernitana. Oltre al giornalismo, lavorava all’Arpac e si dedicava con entusiasmo anche alla passione per il calcio. La sua morte ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra gli appassionati di sport.

Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca, è stato ucciso in provincia di Salerno, a Eboli. L'uomo, nato il 4 luglio 1973, era una giornalista molto nel panorama dell'informazione sportiva locale. Era iscritto all'Ordine dei Pubblicisti della Campania dal 2012 e la sua attività lavorativa era incentrata prevalentemente sul racconto della Salernitana e del campionato di Serie C. Era direttore del portale TuttoSalernitana.com, opinionista per l'emittente televisiva OttoChannel e firmava anche editoriali per la testata specializzata TuttoC.com. Era una firma nota e di rispetto nell’ambiente e attualmente non c’è una pista più accreditata di altre per capire chi possa averlo ucciso, soprattutto perché si occupava esclusivamente di vicende legate allo sport e non aveva mai trattato temi legati alla cronaca nera o a inchieste giudiziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La passione per la Salernitana si tramanda di padre in figlio: un genitore e il suo bambino vivono insieme il ritiro a Cascia, testimoniando l'amore per i colori granata. Approfondisci sul sito o su Liratv Play #eseiprotagonista #ritiro #Salernitana x.com

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