Luca Abete ha criticato il brano trap “Labubu”, vincitore del format “Nuova Scena” su Netflix, per un verso che insulta i carabinieri. La canzone, interpretata da Flextony e Tigerplug, include un'espressione offensiva rivolta alle forze dell'ordine. Abete ha espresso disapprovazione pubblicamente, sottolineando la presenza di questo linguaggio nel brano.

Da Luca Abete sono arrivate critiche al brano trap “Labubu”, vincitore del format “Nuova Scena” su Netflix, per un insulto rivolto ai carabinieri presente nel testo. Chiarendo di non puntare il dito sul duo Flextony e Tigerplug, l’inviato di “Striscia la Notizia” ha accusato la tendenza a premiare messaggi irrispettosi verso le forze dell’ordine, chiamando a una maggiore responsabilità sociale. Critiche a “Nuova Scena” su Netflix Il brano trap “Labubu”, vincitore della seconda edizione di “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” su Netflix, ha fatto storcere il naso a Luca Abete, storico inviato di “Striscia la Notizia”. La canzone, interpretata dal duo calabrese Flextony e Tigerplug, è diventata rapidamente un tormentone tra i giovanissimi grazie alla sua diffusione su TikTok e sulle piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Luca Abete attacca Nuova Scena di Netflix, nella canzone di Flextony e Tigerplug l'insulto ai carabinieri

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