Nuova Scena 3 vincono Flextony e Tigerplug | il duo conquista il titolo e 100 mila euro

Flextony e Tigerplug hanno vinto la terza stagione di Nuova Scena, il rap show trasmesso su Netflix e prodotto da Fremantle Italia. La finale si è conclusa con il duo che si è aggiudicato il titolo e un premio di 100 mila euro. La trasmissione è stata trasmessa sulla piattaforma di streaming, con i due artisti che hanno superato gli altri concorrenti durante le puntate finali.

In onda su Netflix. Si chiude con il trionfo di Flextony e Tigerplug la terza stagione di Nuova Scena, il rap show di Netflix prodotto da Fremantle Italia. Il duo ha conquistato la vittoria grazie all’inedito “LABUBU”, prodotto da Sine, aggiudicandosi il titolo di campioni e il premio finale da 100.000 euro. La finale, disponibile in esclusiva su Netflix, si è aperta con le esibizioni dei quattro giudici Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè, che hanno infiammato il palco con i brani Bonus Track, EL PIBE DE ORO, no vabbè e Pain Is Love. Successivamente, i quattro finalisti hanno presentato i loro inediti, realizzati insieme ad alcuni dei producer più influenti della scena urban italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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FLEXTONY e TIGERPLUG cantano LABUBU e VINCONO NUOVA SCENA 3 | Netflix Italia

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