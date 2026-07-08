La nuova scena del rap parla cosentino | Tigerplug e Flextony trionfano al talent di Netflix

Tigerplug e Flextony, rispettivamente Roberto Madou e Antonio Misiti, hanno vinto la terza edizione di Nuova Scena, il talent di Netflix dedicato al rap. I due artisti sono originari di Cosenza. La finale si è svolta con la partecipazione di altri concorrenti. La vittoria è stata annunciata alla conclusione della gara. La trasmissione è stata trasmessa in streaming sulla piattaforma di Netflix.

La nuova scena del rap italiano parla cosentino. Sono Tigerplug e Flextony, al secolo Roberto Madou e Antonio Misiti, i vincitori della terza edizione di Nuova Scena, il talent dedicato al rap prodotto da Netflix. Tigerplug e Flextony vincono Nuova Scena Il duo calabrese conquista la giuria composta da Geolier, Fabri Fibra, Rose Villain e Guè, aggiudicandosi il premio finale di 100 mila euro. A fare la differenza, secondo i giudici, è la loro autenticità e la capacità di portare sul palco un’identità ben definita. Il successo della scena hip hop calabrese Un successo che rappresenta anche una consacrazione per la scena hip hop calabrese, sempre più dinamica e capace di ritagliarsi uno spazio nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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