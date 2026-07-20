Un brano trap, vincitore di un talent di Netflix e diventato un tormentone estivo tra i giovani, è stato criticato da un inviato di Striscia la Notizia. L'inviato ha commentato che il testo del brano sembra un inno contro le forze dell'ordine, ma nessuno si è espresso pubblicamente su questa interpretazione. La canzone ha riscosso successo tra il pubblico giovane, mentre le critiche sono arrivate da alcune figure dell’informazione.

Un brano trap già diventato tormentone dell'estate tra i giovanissimi e che ha vinto «Nuova Scena», il talent di Netflix, finisce nel mirino di Luca Abete, il popolare inviato di Striscia la Notizia. «Labubu», il titolo della canzone, interpretata dal duo calabrese Flextony e Tigerplug, che ha convinto i giudici (Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè) aggiudicandosi il montepremi finale di 100 mila euro. C'è però un dettaglio non trascurabile su cui si è appuntata l'attenzione di Abete: il brano contiene l'espressione «Fanculo i carabinieri» che diventa un ritornello virale, una clip da rilanciare, un audio da usare su TikTok e un contenuto da milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Luca Abete attacca il brano vincitore del talent di Netflix: «È un inno contro le forze dell'ordine, ma nessuno si scandalizza»

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