Nella notte tra giovedì 28 maggio e venerdì 29 maggio, ad Acerra sono state segnalate diverse sparatorie in varie zone della città. Durante l’evento, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco sia in strada che contro alcune abitazioni, causando paura tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Una notte di tensione e paura ha scosso Acerra. Nella serata di ieri giovedì 28 maggio, una serie di sparatorie avvenute in diverse zone della città ha allarmato residenti e istituzioni, riportando alta l'attenzione sul fronte della sicurezza nell'area nord della provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni, diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi sia in strada sia contro alcune abitazioni. Gli episodi si sarebbero verificati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, generando apprensione tra i cittadini. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il clima resta particolarmente teso. Gli spari sono state avvertite da numerosi residenti che, spaventati dagli spari, hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Allarme sicurezza ad Acerra: spari in strada e contro le case, indagano le forze dell’ordine

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