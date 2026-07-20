Daniele Faggi, imprenditore tessile di 67 anni, è morto in seguito a un investimento avvenuto in Versilia. Faggi aveva già patteggiato una pena per la morte di una giovane operaia di 22 anni, avvenuta nella stessa azienda. La vicenda riguarda la morte di Luana D’Orazio, avvenuta sul luogo di lavoro. La morte di Faggi si è verificata in modo tragico, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze.

L’imprenditore tessile di 67 anni aveva patteggiato la pena per la morte della giovane operaia. Si è chiusa in modo tragico la vita di Daniele Faggi, l’imprenditore tessile di 67 anni coinvolto nel procedimento giudiziario per la morte sul lavoro di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa nel 2021 all’interno dell’azienda di Montemurlo. Faggi è morto domenica mattina a Massarosa, in provincia di Lucca, dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in bicicletta via di Montramito, strada che collega Massarosa a Viareggio. L’uomo si trovava in Versilia, dove trascorreva alcuni giorni di vacanza nella sua seconda casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Luana D’Orazio, muore investito in Versilia Daniele Faggi: gestiva l’azienda dove la 22enne perse la vita

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