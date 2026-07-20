A Genova, sui muri della città, il messaggio del Social Forum al G8 rimane visibile. Le scritte sono ancora leggibili e si trovano nei quartieri più frequentati. La scritta, comparsa durante il summit, resta impressa sui muri e nelle strade della città. La presenza di queste scritte si nota anche mentre si prende il bus numero 17, gestito dall'azienda di trasporti pubblici, che attraversa zone dove sono visibili tracce di quegli slogan.

A Genova, come di certo da altre parti nel mondo, la politica si trova scritta sui muri. Forse avrete l’occasione di prendere il bus numero 17 dell’AMT, Azienda Municipalizzata dei Trasporti, in chiara difficoltà di gestione. Andando in direzione Nervi, dopo il Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino vi fermate alla stazione Europa 15Piazzetta. Noterete una frase sul muro del condominio alla vostra destra. Una ringhiera con dei fiori, forse ricordo di una madre che ha perso il figlio proprio accanto e, quasi come un commento all’accaduto, le due parole citate. Love and Fight, in inglese. Ama e Lotta, tradotto in politica e dunque nella vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Love and Fight: il messaggio del Social forum al G8 sopravvive sui muri

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