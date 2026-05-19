Ariana Grande sui social arriva il teaser del nuovo singolo Hate That I Made You Love Me

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ariana Grande ha dato un assaggio ai fan del nuovo singolo Hate That I Made You Love Me, che anticipa il prossimo lavoro in studio, Petal. La popstar ha pubblicato nella giornata di ieri 18 maggio un teaser del futuro singolo sui canali social ufficiali. Accompagnato da un video in bianco e nero che alterna le parole del titolo della canzone a immagini della Grande, il brano dal sapore etereo ricorda quasi il rumore di gocce d’acqua che cadono, ma con un’intonazione e un’elaborazione tali da renderlo al tempo stesso musicale e inquietante. A corredo del video ha aggiunto nella didascalia: “Una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto, prodotta dai miei collaboratori preferiti e dalle persone a me più care al mondo: il geniale Ilya, l’unico e inimitabile Max Martin e me. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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