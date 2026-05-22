Arianna Montefiori ha condiviso sui social un messaggio in cui annuncia la morte del padre, George Eastman, avvenuta all'età di 83 anni. La figlia ha scritto parole toccanti ricordando il genitore e la perdita subita. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social, dove sono stati pubblicati anche alcuni dettagli sul rapporto tra madre e figlio. La famiglia si trova ora ad affrontare il dolore causato dalla scomparsa.

Il padre di Arianna Montefiori, George Eastman, è morto all’età di 83 anni. Il messaggio straziante della figlia. Il padre di Arianna Montefiori, Luigi, conosciuto come George Eastman, è morto all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Il messaggio straziante della figlia sui social. Arianna Montefiori ha perso il padre Luigi. L’attore, conosciuto come George Eastman, era uno dei volti più conosciuti degli spaghetti western. L’uomo aveva 83 anni e nel 2020 gli era stata diagnosticata una grave malattia. La figlia ha voluto ricordarlo con amore in un post sui profili social, mostrando tutto il suo dolore per questa grave perdita. La giovane ha svelato che da quando il padre si è ammalato ha iniziato a temere ogni istante il momento dell’addio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Arianna Montefiori piange la morte del padre: il messaggio straziante sui social

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