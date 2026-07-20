A Paderno Dugnano, nel Milanese, sabato sera è stata vinta una somma superiore a 65.000 euro al gioco del Lotto presso una tabaccheria di via IV Novembre. La vincita rappresenta la somma più alta registrata nella zona in questa occasione. I dettagli sull’estrazione o sul numero vincente non sono stati resi noti. La vincita è stata confermata dalle autorità competenti e riguarda una singola giocata.

Paderno Dugnano (Milano), 20 luglio 2026 – La dea bendata ha baciato Paderno Dugnano, nel Milanese. Sabato sera, 18 luglio, si è infatti registrata la vincita più alta nel gioco del Lotto. Stando a quanto segnala Agimeg, la fortuna ha bussato alla porta di una tabaccheria e ricevitoria di via IV Novembre e ha premiato un appassionato che aveva giocato 5 euro sui numeri 9-29-47-65-87 su tutte le ruote. Ebbene, i cinque i numeri sono usciti tutti insieme regalandogli una vincita di oltre 65mila euro. https:www.ilgiorno.itcronacasuperenalotto-lotto-10elotto-estrazione-sabato-18-luglio-2026-y4yehc98 Ma non è finita qui. In Lombardia è da segnalare anche quanto accaduto a Milano con il terno 11-20-56 sulla ruota Nazionale, che ha permesso una vincita di 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotto, a Paderno Dugnano vinti oltre 65mila euro: la dea bendata alla tabaccheria di via IV Novembre

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 12 Marzo 2026

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