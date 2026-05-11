La dea bendata bacia Battipaglia | vinti 25 mila euro al Superenalotto

Nel concorso del 8 maggio 2026, tre giocatori in regione hanno centrato una vincita di 25 mila euro ciascuno con il SuperEnalotto, segnando una giornata di fortuna per la zona. La regione ha registrato un risultato significativo, mentre i dettagli sui punti di vendita coinvolti non sono stati ancora comunicati. La notizia arriva dopo altre vincite recenti in diverse zone del Paese, alimentando l’interesse per il gioco.

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