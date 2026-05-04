La dea bendata bacia San Martino sulla Marrucina | vinti 50mila euro al 10eLotto

Nell’estrazione del 2 maggio 2026 del 10eLotto, un giocatore in Abruzzo ha vinto 50mila euro con un “9” Oro. La schedina è stata giocata sulla Marrucina, e la vincita è stata confermata dalle fonti ufficiali. Nessun dettaglio sull’identità del vincitore è stato reso noto. La fortuna ha sorriso a chi ha scelto questa combinazione fortunata in quella regione italiana.

La dea bendata bacia l'Abruzzo al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 2 maggio 2026, un fortunato giocatore si è aggiudicato una vincita da 50mila euro grazie ad un “9” Oro.La giocata vincente nella ricevitoria di via Di Paolo Giovanni, a San Martino sulla Marrucina.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La dea bendata bacia Monza: vinti 22500 euro al LottoNuova fortunata vincita a Monza in una giornata, quella di ieri 26 marzo, che ha visto i giocatori lombardi portarsi a casa ben 102mila e 848 euro... La dea bendata bacia Scafati: vinti 120mila euro al LottoE’ stata la Campania la regione principe per quanto riguarda l’ultima estrazione del Lotto.