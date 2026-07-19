Avevamo davvero bisogno di questo halftime show durante la finale dei Mondiali 2026?

Notizia in breve

Il primo halftime show nella storia di una finale dei Mondiali dura 27 minuti. Durante l’intervallo si sono esibiti Madonna, i BTS, Justin Bieber, Shakira e Burna. La performance è stata trasmessa in tutto il mondo, attirando milioni di spettatori. La scena musicale internazionale si è alternata sul palco, con esibizioni di diversi artisti. La durata complessiva, più lunga rispetto ai soliti intrattenimenti sportivi, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.