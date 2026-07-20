Londra vede il cambio di primo ministro, con Burnham che prende il posto di Starmer, che lascia dopo due anni. Il nuovo leader ha assunto il ruolo durante una cerimonia con il re. Nella stessa giornata, il presidente di un grande paese ha telefonato per fare gli auguri, mentre un’altra figura politica italiana ha inviato un messaggio di congratulazioni. La fine del mandato di Starmer è stata accompagnata da un saluto formale e rispettoso.

Staffetta fra primi ministri, a Londra, da re Carlo III. Addio con dignità e orgoglio di Keir Starmer, che lascia il numero 10 di Downing Street dopo soli due anni. “Il mio lavoro è finito”, ha detto nel suo discorso di commiato prima di rassegnare ufficialmente le sue dimissioni a Re Carlo III. “È stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande Paese come Primo Ministro, e sono fiducioso che il Regno Unito sia ora più forte e più giusto di quanto non lo fosse due anni fa”, ha aggiunto, “ora passo il testimone ad Andy Burnham e gli auguro ogni successo. Ha il mio pieno sostegno”. Poco dopo anche Burnham si è recato a Buckingham Palace per ricevere mandato da re Carlo III di formare un nuovo governo, il settimo dal 2016: un’instabilità a cui ha promesso di mettere fine. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Londra: Burnham nuovo primo ministro. Telefonata di Trump, auguri di Meloni. L’addio di Starmer

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Andy Burnham è il nuovo primo ministro: l'arrivo a Downing Street

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