Londra, cambio della guardia a Downing street. Burnham nuovo primo ministro

Notizia in breve

A Downing Street, Andy Burnham ha preso il posto di primo ministro, dopo aver accettato l’incarico dal re. La cerimonia di insediamento si è svolta davanti alla residenza ufficiale del governo britannico. Burnham è stato nominato ufficialmente e ha avviato le procedure per la formazione del nuovo governo. La nomina segue un periodo di consultazioni e decisioni politiche interne. La scena si è svolta con la tradizionale cerimonia di cambio della guardia.