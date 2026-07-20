Londra cambio della guardia a Downing street Burnham nuovo primo ministro

Da tv2000.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Downing Street, Andy Burnham ha preso il posto di primo ministro, dopo aver accettato l’incarico dal re. La cerimonia di insediamento si è svolta davanti alla residenza ufficiale del governo britannico. Burnham è stato nominato ufficialmente e ha avviato le procedure per la formazione del nuovo governo. La nomina segue un periodo di consultazioni e decisioni politiche interne. La scena si è svolta con la tradizionale cerimonia di cambio della guardia.

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Voliamo a Londra. Cambio della guardia a Downing street. Andy Burnham ha accettato l’incarico conferito da re Carlo III di formare un nuovo governo ed è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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