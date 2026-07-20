Regno Unito Starmer lascia il testimone a Burnham Gli auguri di Giorgia Meloni | La nostra amicizia rimane solida

Da secoloditalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da Primo Ministro e Primo Lord del Tesoro dopo aver incontrato il Re. Le sue dimissioni sono state ufficializzate questa mattina. Andy Burnham è stato indicato come successore. La premier italiana ha espresso soddisfazione per la relazione tra i due Paesi, affermando che l'amicizia tra le rispettive nazioni rimane solida.

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“Keir Starmer, è stato ricevuto in udienza dal Re questa mattina e ha presentato le sue dimissioni da Primo Ministro e Primo Lord del Tesoro, che Sua Maestà ha gentilmente accettato”, si legge in una nota di Buckingham Palace, dove è stato convocato Andy Burnham, proclamato leader del Partito laburista di maggioranza venerdì scorso, per ricevere l’incarico di formare un nuovo governo. L’assurda autocelebrazione: “Lascio un Paese migliore”.  Starmer si è mostrato sorridente, al di là di qualche accenno di commozione a tratti nella voce, uscendo dal portoncino al numero 10 mano nella mano con la moglie Victoria. Ha parlato in una mattinata di sole davanti a una piccola folla di familiari, fedelissimi e giornalisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Regno Unito, Keir Starmer si dimette: Andy Burnham è il nuovo premier

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