L’Olimpiade di Jesi si trasforma in un doppio album intitolato Arcana, con una nuova uscita mondiale presso il teatro Pergolesi. La produzione musicale, che riguarda l’opera lirica, ha coinvolto il teatro locale e ha raggiunto un pubblico internazionale. La città di Jesi si conferma come centro di eccellenza nel settore della musica barocca, rafforzando la propria reputazione nel panorama musicale globale.

JESI – L’eccellenza lirica del territorio marchigiano valica ancora una volta i confini nazionali, confermando il ruolo centrale della città di Jesi nel panorama della musica barocca internazionale. La prestigiosa produzione de “L’Olimpiade” di Giovanni Battista Pergolesi, andata in scena con successo al Teatro Pergolesi lo scorso novembre nell'ambito della 58ª Stagione Lirica di Tradizione, si trasforma infatti in un importante progetto discografico d'ampio respiro targato Arcana (etichetta del gruppo Outhere Music). Il cofanetto, contenente due CD e disponibile in Italia dallo scorso 17 luglio, raccoglie la registrazione effettuata dal vivo durante le recite jesine dell'opera metastasiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Olimpiade di Jesi diventa un doppio album Arcana: nuova uscita mondiale per il Pergolesi

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