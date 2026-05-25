Oltre 800 studenti sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi | il successo di Opera Lab Edu con la Carmen di Bizet

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 800 studenti sono saliti sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi per rappresentare l’opera Carmen di Bizet nell’ambito di Opera Lab Edu. L’evento ha coinvolto studenti e pubblico, con il teatro che ha visto il palco e la platea unificarsi in un’unica scena. L’iniziativa ha previsto una rappresentazione collettiva, coinvolgendo numerosi giovani in una performance condivisa. La serata ha evidenziato la partecipazione di un ampio pubblico e l’attività educativa legata alla produzione operistica.

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JESI - Il Teatro G. B. Pergolesi di Jesi si è trasformato in un palcoscenico allargato, con la platea e il palco uniti in un'unica, travolgente esperienza. Si è concluso con otto recite e 2.890 spettatori, dal 20 al 23 maggio, il progetto di formazione e educazione al melodramma “Opera Lab Edu”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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