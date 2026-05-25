Oltre 800 studenti sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi | il successo di Opera Lab Edu con la Carmen di Bizet

Notizia in breve

Oltre 800 studenti sono saliti sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi per rappresentare l’opera Carmen di Bizet nell’ambito di Opera Lab Edu. L’evento ha coinvolto studenti e pubblico, con il teatro che ha visto il palco e la platea unificarsi in un’unica scena. L’iniziativa ha previsto una rappresentazione collettiva, coinvolgendo numerosi giovani in una performance condivisa. La serata ha evidenziato la partecipazione di un ampio pubblico e l’attività educativa legata alla produzione operistica.