Jesi festival Pergolesi Spontini | al via i biglietti per la rassegna nel segno della pace

A Jesi sono stati messi in vendita i biglietti per la 26esima edizione del festival dedicato al compositore Pergolesi Spontini. L’evento si svolgerà nella città marchigiana e si concentrerà su iniziative musicali e culturali che promuovono il tema della pace. La rassegna, che si terrà nel corso di diversi giorni, coinvolgerà artisti e orchestre provenienti da varie regioni. La vendita dei titoli di accesso è iniziata recentemente e proseguirà fino a esaurimento dei posti disponibili.

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