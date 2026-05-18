Jesi festival Pergolesi Spontini | al via i biglietti per la rassegna nel segno della pace
A Jesi sono stati messi in vendita i biglietti per la 26esima edizione del festival dedicato al compositore Pergolesi Spontini. L’evento si svolgerà nella città marchigiana e si concentrerà su iniziative musicali e culturali che promuovono il tema della pace. La rassegna, che si terrà nel corso di diversi giorni, coinvolgerà artisti e orchestre provenienti da varie regioni. La vendita dei titoli di accesso è iniziata recentemente e proseguirà fino a esaurimento dei posti disponibili.
Jesi (Ancona), 18 maggio 2026 - Si è aperta la vendita dei biglietti per la 26esima edizione del Festival Pergolesi Spontini, la manifestazione musicale in scena dal 18 luglio al 21 settembre a Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello e San Paolo di Jesi. Organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara e la direzione generale di Lucia Chiatti, propone trenta appuntamenti diffusi tra città e borghi, per un cartellone diretto a diversi target di pubblico: in programma, concerti di musica classica, barocca, jazz e pop, spettacoli e recital, incontri, eventi per bambini e famiglie, giochi, escape rooms tra i luoghi segreti di un teatro del ‘700. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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