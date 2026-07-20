Il film di Christopher Nolan ispirato a “L’Odissea” ha incassato 260 milioni di dollari nel primo fine settimana a livello globale, diventando il debutto più forte di sempre per un film ispirato a un poema epico. In Italia, ha superato i 7,4 milioni di euro in tre giorni, coprendo già il budget di produzione. I risultati confermano l’alto interesse del pubblico e l’ampia distribuzione internazionale.

Il kolossal ispirato al poema di Omero domina il primo weekend di programmazione mondiale. Ottimi risultati anche in Italia, dove supera i 7,4 milioni di euro in tre giorni e recupera già il budget di produzione L’attesa era altissima e i numeri hanno confermato le aspettative.“L’Odissea”, il nuovo kolossaldiretto da Christopher Nolaneispirato all’epopea di Omero, ha esordito con un risultato straordinario al botteghino mondiale, incassando259 milioni di dollarinel primo fine settimana di programmazione. Un debutto che rappresenta il migliore della carriera del regista britannico e che consente alla produzione di recuperare praticamente l’intero budget stimato di circa250 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “L’Odissea” di Christopher Nolan conquista il box office: debutto record da 260 milioni di dollari

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ODISSEA di Christopher Nolan: recensione completa

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