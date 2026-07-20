Il personaggio di Polifemo in “L’Odissea” è stato ricreato attraverso effetti speciali e tecniche di animazione. La sua rappresentazione si è ispirata a modelli mitologici e artistici antichi, cercando di trasmettere il senso di minaccia e maestosità. Christopher Nolan, regista noto per l’uso di tecnologie avanzate, ha adottato approcci simili per realizzare creature e ambientazioni in alcuni dei suoi film, sfruttando effetti visivi e CGI.

Addentriamoci nella grotta lugubre di Polifemo per scoprire un mondo di terrore e bellezza. Il gigante mostruoso, figlio del vendicativo Dio del mare è frutto di un incredibile lavoro. Scopriamo le tecniche utilizzate per realizzarlo e i modelli registi a cui Christopher Nolan si è ispirato per dargli vita, dopo quasi 2000 anni. L’Odissea: un mondo etereo in cui non c’è CGI. «Se esistesse davvero, come sarebbe?». Con questa domanda si può riassumere il grande lavoro cinematografico che Christopher Nolan fa nei suoi film. In Odissea ad attirare particolarmente l’attenzione è la scena del ciclope Polifemo, sapendo che il regista ricorre alla CGI solo dove strettamente necessario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘L’Odissea’: com’è stato realizzato il terribile Polifemo e a quali modelli si è ispirato Christopher Nolan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ODISSEA | IL NUOVO TRAILER DEL FILM DI CHRISTOPHER NOLAN

Notizie e thread social correlati

Christopher Nolan svela ad Alberto Angela il segreto di Odissea: “Mi sono ispirato a Pasolini e Sergio Leone”Christopher Nolan ha condiviso con Alberto Angela che si è ispirato a Pasolini e Sergio Leone nella realizzazione del suo nuovo film, Odissea.

Hamilton x The Odyssey, l'orologio ispirato al film Odissea, sfoggia la firma di Christopher Nolan sul fondelloUn orologio ispirato al film Odissea, prodotto da Hamilton, presenta il nome del regista Christopher Nolan sul fondello.

Temi più discussi: Le location de L'Odissea, dove è stato girato il film di Christopher Nolan. FOTO; Cinema: L’Odissea di Nolan. Una potente regia visionaria che valorizza e profana il poema omerico; L’Odissea di Christopher Nolan, storia di un eterno ritorno a sé stessi; Cosa dicono le prime recensioni dell’Odissea di Christopher Nolan.

AL DI LÀ DELLE CRITICHE E DEL 'DIBBBATTITO', L’'ODISSEA' DI CHRISTOPHER NOLAN È GIÀ UN SUCCESSO... x.com

Il dialogo nell'odissea è incomprensibile come i film di Nolan? reddit

Il senso di colpa, la responsabilità e la vendetta. Omero show e Nolan touch, l’Odissea è il racconto di un eroe sconfitto (voto: 4+ su 5)ODISSEA di Christopher Nolan (Usa-Gran Bretagna, 2026, durata 172’, Universal Pictures, guarda il trailer) con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupit ... marilyn.corriere.it

The Odissey, la sfida di Christopher Nolan ai cinema di tutto il mondo: una provocazione d’artistaEsce il film interamente girato su pellicola 70 millimetri e nel rarissimo formato Imax 1570. Solo 41 sale nel globo sono attrezzate per la visione pensata dal regista. I fan si organizzano per le vac ... msn.com