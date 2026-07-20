Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso con un colpo di fucile tra i campi di Pieve Fissiraga, vicino a Lodi. La vittima era coinvolta nel traffico di droga e aveva cercato di spacciare oltre i limiti imposti dalla banda a cui apparteneva. Un pusher è stato condannato a 20 anni di carcere per l’omicidio, che si inserisce in un contesto di lotta tra gruppi criminali. La sparatoria si è verificata vicino al casello dell’A1.

Un ragazzo di 21 anni ammazzato senza pietà perché aveva provato a spacciare fuori dal territorio imposto dalla sua banda. Un confine invisibile, tracciato tra i campi di Pieve Fissiraga, attorno al casello dell’A1 di Lodi, che non poteva essere oltrepassato. Per aver infranto quella regola, Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni, marocchino, senza fissa dimora, era stato ucciso con un colpo di fucile al petto a fine giugno 2025. A poco più di un anno da quel delitto, maturato nella guerra tra bande che si contendono le piazze di spaccio nei campi del Lodigiano, è arrivata la prima sentenza. Lunedì il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lodi ha condannato a 20 anni di reclusione un 37enne marocchino, ritenuto responsabile dell’omicidio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lodi, il 21enne ucciso a fucilate dei campi di Pieve Fissiraga: pusher condannato a 20 anni di carcere, «guerra tra bande»

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