Emanuele Tufano ucciso a 15 anni in sparatoria tra bande | condannato a 12 anni unico maggiorenne del gruppo rivale

Gennaro De Martino, considerato il leader di un gruppo di piazza Mercato, è stato condannato a 12 anni di reclusione per l’omicidio di un ragazzo di 15 anni avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2024. L’episodio si è verificato durante uno scontro tra bande tra le aree di piazza Mercato e della Sanità. De Martino è l’unico maggiorenne coinvolto nel procedimento giudiziario relativo a questa vicenda.

È stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, ritenuto il capo del gruppo di piazza Mercato che, nella notte del 24 ottobre 2024, si scontrò con quello della Sanità, portando alla morte del 15enne Emanuele Tufano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Quindicenne ucciso a Napoli, condannato l’unico maggiorenne del gruppo rivaleTempo di lettura: 2 minuti Dopo essere evaso dal carcere di Airola, nel Beneventano, prese parte al conflitto a fuoco tra gruppi di giovanissimi... Omicidio Emanuele Tufano, il 18enne che ha sparato condannato a 12 anniÈ stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, il 18enne ritenuto l’unico maggiorenne coinvolto nella sparatoria tra gruppi rivali in cui, il 24... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Siamo vive per miracolo, il racconto shock delle ragazze ferite. Emanuele Tufano ucciso a 15 anni in sparatoria tra bande: condannato a 12 anni unico maggiorenne del gruppo rivaleÈ stato condannato a 12 anni Gennaro De Martino, ritenuto il capo del gruppo di piazza Mercato che, nella notte del 24 ottobre 2024, si scontrò con quello ... fanpage.it Napoli, omicidio del 15enne Emanuele Tufano: condanna a 12 anni per unico maggiorenne del gruppo rivaleNapoli - Si chiude con una condanna a 12 anni di reclusione il processo a carico di Gennaro De Martino, unico maggiorenne del gruppo di piazza Mercato, ... pupia.tv