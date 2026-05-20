Omicidio a Torino Barriera di Milano | cuoco condannato a 24 anni di carcere per avere ucciso il suo usuraio a forbiciate

Un uomo di 38 anni, di origine cinese, è stato condannato a 24 anni di carcere dalla corte d'assise di Torino per aver ucciso un connazionale di 43 anni. La vittima, identificata come usuraio, è stata colpita con un paio di forbici. L'omicidio è avvenuto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, e il processo si è concluso con la condanna definitiva nella giornata di martedì 19 maggio 2026. La sentenza segue le indagini condotte dalle forze dell'ordine sulla vicenda.

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