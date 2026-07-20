Durante un controllo di routine sul traffico di droga a Lodi, le forze dell’ordine hanno scoperto una fabbrica clandestina di prodotti contraffatti. All’interno di un capannone sono state trovate borse di marca falsificate per un valore di circa 200 mila euro. L’indagine ha portato al sequestro di numerosi articoli e all’arresto di alcuni persone coinvolte nella produzione e distribuzione dei marchi falsificati.

Quello che doveva essere un banale controllo di routine sullo spaccio di droga sul territorio si è trasformato nella chiave di volta per smantellare una vera e propria multinazionale del falso di lusso. La Guardia di finanza di Lodi, guidata dal comandante Piergiorgio Samaja, ha infatti scoperto una rete criminale capace di trasformare appartamenti dell’hinterland milanese e torinese in laboratori dedicati alla contraffazione di prodotti di alta gamma. All’interno delle abitazioni venivano riprodotte con estrema cura le creazioni delle più importanti maison internazionali: dalle borse di Louis Vuitton e Gucci alle calzature Prada, dai capispalla Moncler agli accessori firmati Chanel e Armani, realizzati per ingannare anche gli acquirenti più esperti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lodi, blitz contro il falso lusso, smantellata una fabbrica di marchi contraffatti: borse per un valore di 200 mila euro

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