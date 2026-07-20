Milano, 20 luglio 2026 – - Una vera e propria 'boutique del falso’: è quanto hanno individuato e chiuso nei giorni scorsi i finanzieri di Lodi. Coordinati dal sostituto procuratore di Monza, Nicola Balice, le Fiamme gialle hanno eseguito una serie di perquisizioni a Torino, Milano, Paderno Dugnano e Cinisello Balsamo, nel Milanese, sequestrando oltre 15mila pezzi di merce contraffatta per un valore di circa 200.000 euro. Il blitz. Più di 30 i militari del Gruppo Lodi che all'alba si sono presentati nelle abitazioni di sei persone, tutte di nazionalità estera, trovando non solo un ingente numero di articoli contraffatti (capi di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiusa ‘boutique del falso’, sequestrati oltre 15mila capi contraffatti per un valore di 200mila euro

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