Un'influencer è stata condannata a pagare 250 mila euro di risarcimento a tre case di moda per aver venduto ai follower prodotti di lusso contraffatti. La donna aveva promesso di aiutare i brand a monetizzare i post, ma l’Alta Corte inglese ha accertato che aveva costruito parte del suo business vendendo articoli falsi. La sentenza si basa su prove di vendita di prodotti contraffatti associati ai marchi di alta moda.

Prometteva di aiutare i brand a trasformare i post in profitti. Secondo l’Alta Corte inglese, però, avrebbe costruito parte del suo business vendendo prodotti di lusso contraffatti. Per questo l’influencer britannica Georgia Aldridge è stata condannata a risarcire con 213mila sterline (circa 250mila euro) alcune delle più importanti maison della moda, tra cui Fendi, Louis Vuitton e Christian Dior. Aldridge, che su Instagram conta oltre 32mila follower e si presenta come fondatrice dell’agenzia di social media marketing Sloane House, è finita al centro di una lunga battaglia legale avviata dai marchi del lusso. Secondo quanto accertato dall’Alta Corte, attraverso la sua società Rolo Fashion Ltd avrebbe commercializzato articoli contraffatti recanti i loghi delle maison, violandone i marchi registrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Influencer condannata a risarcire Dior, Fendi e Louis Vuitton per 250 mila euro: vendeva ai follower prodotti di lusso contraffatti

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