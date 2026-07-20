Un uomo si è recato all'anagrafe del Comune di Fragnano per ottenere i certificati di morte di due zii, entrambi deceduti nel 2020. Durante la richiesta, è emerso che uno degli zii, deceduto a settembre di quell'anno, risultava ancora in vita nei registri ufficiali. La scoperta ha sollevato un caso di discrepanza tra i dati anagrafici e lo stato reale delle persone. La situazione è ora all'attenzione delle autorità competenti.

Gli servono i certificati di morte di due zii e va allo sportello anagrafe del Comune di Fragnano, in provincia di Taranto. Qui, però, scopre che uno di loro, deceduto nel settembre del 2020, risulta ancora in vita. Almeno per l’Anagrafe comunale. Non c’è alcuna registrazione del decesso nelle carte degli uffici pubblici. Il nipote resta sbigottito, e con lui i famigliari, perché sono passati quasi sei anni e l’atto risulta incompleto con tutte le conseguenze possibili di questa lacuna amministrativa. Potrebbero arrivare a casa del defunto avvisi di pagamento, sanzioni per tributi non versati e altre richieste da parte delle amministrazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Lo zio è morto dal 2020, ma all'anagrafe risulta ancora in vita: il caso choc a Fragnano

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