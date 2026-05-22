Suicidio assistito morto in Lombardia un 55enne affetto da sclerosi multipla | è il 17esimo caso Ma in Italia non c’è ancora una legge

In Lombardia si è verificato il 17esimo caso di suicidio assistito nel paese, questa volta riguardante un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla. La diagnosi risale al 1999, e da allora la sua condizione lo aveva reso completamente dipendente da chi si prendeva cura di lui. In Italia, al momento, non esiste una legge che regolamenti questa pratica, e i casi avvengono in assenza di un quadro normativo specifico.

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