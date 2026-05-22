Suicidio assistito morto in Lombardia un 55enne affetto da sclerosi multipla | è il 17esimo caso Ma in Italia non c’è ancora una legge
In Lombardia si è verificato il 17esimo caso di suicidio assistito nel paese, questa volta riguardante un uomo di 55 anni affetto da sclerosi multipla. La diagnosi risale al 1999, e da allora la sua condizione lo aveva reso completamente dipendente da chi si prendeva cura di lui. In Italia, al momento, non esiste una legge che regolamenti questa pratica, e i casi avvengono in assenza di un quadro normativo specifico.
Christian aveva ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla nel 1999. Da allora era completamente dipendente da chi si prendeva cura di lui. La malattia gli impediva di camminare e lo costringeva a utilizzare un catetere vescicale per urinare, oltre a provocargli dolori insopportabili e continue infezioni alle vie urinarie. Non riuscendo più a sopportare questa situazione, lo scorso febbraio aveva chiesto all’Asl di avviare le procedure di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, a cui in Lombardia finora si è fatto ricorso solo tre volte. La legislazione sul fine vita in Italia. In Italia il fine vita non è... 🔗 Leggi su Open.online
Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla dal 1999
Sullo stesso argomento
Suicidio assistito in Lombardia, morto 55enne affetto da sclerosi multipla: è il 17°caso in ItaliaLo rende noto l’Associazione Luca Coscioni: “Questo caso conferma la piena applicabilità della sentenza della Corte costituzionale in tutta Italia”...
Nuovo suicidio assistito in Italia, in Lombardia muore 55enne affetto da sclerosi multipla(Adnkronos) – Un nuovo suicidio assistito in Italia, il "terzo caso in Lombardia, 17esimo in Italia".
Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo di 55 anni malato di sclerosi multipla milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Suicidio assistito, morto in Lombardia uomo malato di sclerosi multipla dal 1999 >> https://buff.ly/ArZjJwd facebook
Suicidio assistito, nuovo caso in Lombardia: morto 55enne con sclerosi multiplaSuicidio assistito in Lombardia, torna il dibattito su regole regionali e tempi certi per l’accesso alle procedure previste dalla Corte costituzionale. notizie.it
Christian morto col suicidio assistito a Milano, terzo caso in Lombardia: era affetto da sclerosi multiplaLa storia di Christian, malato di sclerosi multipla, morto con il suicidio assistito a Milano: è il terzo caso in Lombardia ... virgilio.it