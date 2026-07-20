Sul tappeto blu del Giffoni Film Festival 2026, le protagoniste femminili hanno sfoggiato look casual e quotidiani, preferendo outfit semplici rispetto alle tradizionali mise da red carpet. Tra le attrici presenti, alcune hanno scelto abiti comodi e di tendenza, come jeans e magliette, evitando abiti troppo elaborati. La manifestazione ha visto inoltre la partecipazione di star che hanno optato per stili più informali, in linea con il tema dedicato al pubblico giovane del festival. Non sono stati segnalati eventi di particolare rilievo tra le star in questa occasione.

Matilda De Angelis e Francesca Chillemi, Beatrice Arnera e Bella Ramsey tirano fuori i loro migliori daily look per il tappeto blu del festival dedicato al cinema per i ragazzi +++dropcap Ci sono i red carpet scintillanti, tutti paillettes e lustrini. E poi c'è quello, che non è rosso ma blu, del Giffoni Film Festival, che da 56 anni porta nella cittadina della provincia di Salerno i grandi nomi del cinema e della tv, nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo stile è una cosa da ragazzi: i look delle star (e i nostri voti) sul red carpet di Giffoni Film Festival 2026

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