Al quarto red carpet del Festival di Cannes 2026, le star hanno sfoggiato look di grande impatto sulla Croisette. Per la première del thriller Karma, attori e attrici più noti del panorama internazionale sono arrivati in abiti eleganti e acconciature curate nei dettagli. Tra le protagoniste, una nota attrice ha attirato l’attenzione per il suo stile glamour e sofisticato, mentre le altre hanno scelto vari beauty look, che spaziano dal classico al più audace. I look sono stati valutati dai nostri esperti con voti che ne evidenziano le diverse interpretazioni del glamour.

Per la première del thriller Karma sono arrivati alla Croisette alcuni dei nomi più noti dello star system internazionale con i loro beauty look ad alto tasso di glamour. E noi non possiamo che rallegrarci. Sfogliate la galleyr +++dropcap Finalmente Cannes è Cannes e al festival accorrono le star internazionali. Abbiamo dovuto attendere la quarta giornata dell'evento cinematografico per vedere susseguirsi sul tappeto rosso tutti i nomi di cui seguiamo le gesta. Dalle veterane come Andie MacDowell con la sua immancabile chioma argentea a Isabelle Huppert dalla classe innata, alle attrici francesi più affermate come Laetitia Casta e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Simone Ashely dal glamour da diva e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti)

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