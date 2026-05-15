Festival di Cannes 2026 | Barbara Palvin dal ciuffo butterfly e i beauty look delle star sul quarto red carpet con i nostri voti

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al quarto red carpet del Festival di Cannes 2026, le star sono apparse con look ricchi di dettagli e stile. Per la première del film Karma, sono stati presenti numerosi volti noti del cinema internazionale, che hanno sfoggiato acconciature e trucchi curati nei minimi particolari. Tra i look più commentati, quello di una modella con un ciuffo butterfly e trucco elegante. Le star hanno scelto abiti e accessori di alta moda, creando un’atmosfera di grande attenzione ai dettagli e alla cura dell’immagine sul tappeto rosso.

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Per la première del thriller Karma sono arrivati alla Croisette alcuni dei nomi più noti dello star system internazionale con i loro beauty look ad alto tasso di glamour. E noi non possiamo che rallegrarci. Sfogliate la galley +++dropcap Finalmente Cannes è Cannes e al festival accorrono le star internazionali. Abbiamo dovuto attendere la quarta giornata dell'evento cinematografico per vedere susseguirsi sul tappeto rosso tutti i nomi di cui seguiamo le gesta. Dalle veterane come Andie MacDowell con la sua immancabile chioma argentea a Isabelle Huppert dalla classe innata, alle attrici francesi più affermate come Laetitia Casta e Marion... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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