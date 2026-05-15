Al quarto red carpet del Festival di Cannes 2026, le star sono apparse con look ricchi di dettagli e stile. Per la première del film Karma, sono stati presenti numerosi volti noti del cinema internazionale, che hanno sfoggiato acconciature e trucchi curati nei minimi particolari. Tra i look più commentati, quello di una modella con un ciuffo butterfly e trucco elegante. Le star hanno scelto abiti e accessori di alta moda, creando un’atmosfera di grande attenzione ai dettagli e alla cura dell’immagine sul tappeto rosso.

Per la première del thriller Karma sono arrivati alla Croisette alcuni dei nomi più noti dello star system internazionale con i loro beauty look ad alto tasso di glamour. E noi non possiamo che rallegrarci. Sfogliate la galley +++dropcap Finalmente Cannes è Cannes e al festival accorrono le star internazionali. Abbiamo dovuto attendere la quarta giornata dell'evento cinematografico per vedere susseguirsi sul tappeto rosso tutti i nomi di cui seguiamo le gesta. Dalle veterane come Andie MacDowell con la sua immancabile chioma argentea a Isabelle Huppert dalla classe innata, alle attrici francesi più affermate come Laetitia Casta e Marion... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Barbara Palvin dal ciuffo butterfly e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CANNES 2026 — Barbara Palvin e Dylan Sprouse annunciano la prima gravidanza sul red carpet

Sullo stesso argomento

Festival di Cannes 2026: Simone Ashely dal glamour da diva e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti)Per la première del thriller Karma sono arrivati alla Croisette alcuni dei nomi più noti dello star system internazionale con i loro beauty look ad...

Festival di Cannes 2026, Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri votiÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.

Per questa terza sfilata di star sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti x.com

Ruth Negga al Festival di Cannes (14 maggio 2026) reddit

Festival di Cannes 2026Entra su Vogue.it e scopri le ultime news su Festival Di Cannes: foto, video, interviste, gallery e notizie per restare sempre aggiornato sulle nuove tendenze. vogue.it

Simone Ashley al Festival di Cannes 2026 è una diva anni ‘50 con l’abito d'archivio firmato Alexander McQueenL'attrice, anche protagonista de Il Diavolo veste Prada 2, arriva alla Croisette con un abito dal plissé micro-strutturato che ricorda l'estetica Old Hollywood ... vogue.it