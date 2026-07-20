Il 16 luglio 2026, l’Aula di Montecitorio ha approvato lo Stabilicum con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Ora il testo passa al Senato, dove potrebbe essere approvato dopo la pausa estiva.

Il 16 luglio 2026 l’Aula di Montecitorio ha licenziato lo Stabilicum con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa al Senato, dove potrebbe essere approvato dopo la pausa estiva. Se Palazzo Madama non lo modifica – l’ipotesi delle preferenze resta sul tavolo – la legge è fatta e, con essa, la cornice dentro cui si voterà nel 2027. Vale la pena leggerla per ciò che è: non un tecnicismo, ma una scelta politica. I numeri sono semplici. Proporzionale, collegi uninominali aboliti, liste bloccate senza preferenze. Un premio di governabilità – 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, fino a un tetto di 220 e 113 – scatta solo per la coalizione o la lista che raggiunge il 42 per cento dei voti in entrambe le Camere contemporaneamente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lo Stabilicum e la scelta che i riformisti non possono più rinviare

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