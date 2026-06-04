Una membro del Partito Democratico ha annunciato l’uscita dalla chat dei riformisti, affermando di lasciare il partito che ha contribuito a fondare perché non si riconosce più nelle sue posizioni. Ha aggiunto che “la casa dei riformisti non c’è più” e ha criticato l’ambiguità nei confronti di movimenti considerati estremisti, definendoli “fascismo putiniano e estremismi”. La comunicazione è stata condivisa tramite un messaggio scritto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

Roma, 4 giugno 2026 – “La casa dei riformisti non c’è più”. E ancora: “Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi”. Pina Picierno sceglie parole definitive per consumare lo strappo con il Partito democratico. La vicepresidente del Parlamento europeo lascia il Pd. Non minaccia, non avverte, non manda più segnali. Se ne va. E lo fa dopo mesi di gelo politico, isolamento interno, attacchi personali e richieste di chiarimento rimaste senza risposta. Un epilogo che il Quotidiano Nazionale aveva anticipato, raccontando il malessere profondo della dirigente dem e la sua ormai avanzata riflessione sull’addio al partito. Oggi quella riflessione diventa una rottura pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pd, l’addio di Pina Picierno nella chat dei riformisti: “Lascio il partito che ho contribuito a fondare perché non lo riconosco più”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pina Picierno lascia il Pd, «la casa dei riformisti non c’è più»Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico, affermando che «la casa dei riformisti non c’è più».

Leggi anche: Pina Picierno lascia il Pd e tuona: "La casa dei riformisti non c'è più"

Temi più discussi: Pina Picierno lascia il PD: La casa dei riformisti non c'è più; L'addio di Pina Picierno al Pd: Non è più il mio partito. L'idea della ricandidatura alla vicepresidenza e i rapporti con Calenda; Pina Picierno lascia il Pd, la casa dei riformisti non c’è più; Il lungo addio di Pina Picierno al Pd.

Il probabile addio di Pina Picierno ( @pinapic) segna la fine del riformismo nel #PD. Per la sua storia, @Azione_it è l'unico approdo naturale e serio per dare forza a un centro di governo. Spero che @CarloCalenda la accolga a braccia aperte. #Azione #Picier x.com

Pd, l’addio di Pina Picierno nella chat dei riformisti: Lascio il partito che ho contribuito a fondare perché non lo riconosco piùL’ultima riga del messaggio è insieme affettuosa e durissima. Picierno ringrazia tutti voi che ci siete stati in questo anno duro e saluta con tutto l’amore e la forza che ha. Ma prima lascia una ... quotidiano.net

Rottura con Schlein e addio al partito: l’europarlamentare lascia il PdLa decisione arriva dopo mesi di scontro con la segreteria di Elly Schlein nel Pd e segna l’uscita dal partito di Pina Picierno, maturata soprattutto su divergenze riguardanti Ucraina e referendum sul ... notizie.it

Palmanova dovrebbe essere il capoluogo del FVG reddit