Missili sottomarini e attacchi in profondità | la scelta che la Marina italiana non può più rinviare

La Francia ha annunciato il riavvio della produzione del missile da crociera imbarcato SCALP Naval, sollevando dubbi sulla futura dotazione della Marina italiana. La decisione riguarda la possibilità di integrare questo tipo di armamento su sottomarini o altre unità, per rafforzare le capacità di attacco in profondità. La scelta di quale vettore adottare resta ancora da definire, ma la questione è diventata prioritaria per le forze navali italiane.

La decisione della Francia di riavviare la produzione del missile da crociera imbarcato SCALP Naval, pone l'interrogativo su quale vettore di questo tipo ricadrà la scelta della Marina Militare italiana per acquisire la capacità di attacco in profondità. La Marine Nationale, ha recentemente stabilito di aumentare il proprio arsenale di SCALP Naval, ridotto da 250 a 200 esemplari negli anni 2000 per ragioni di bilancio e utilizzato ai sottomarini di classe Suffren e alle fregate di classe FREMM, in considerazione delle evidenze raccolte nei conflitti recenti – soprattutto quello nel Golfo Persico – che hanno dimostrato l'elevato consumo di questo tipo di armamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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